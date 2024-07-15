Девушка-телохранитель, закрывшая от пуль бывшего президента США Дональда Трампа при покушении, может быть уроженкой России. Предполагается, что семья девушки переехала в Америку в 2000 году.
Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на митинге в Пенсильвании.
Россиянка работала в США тренером
По информации Telegram-канала «Типичная Рязань», семья телохранительницы переехала в США в 2000-м году. Там девушка работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей.
Предполагается, что уроженка России родом из города Скопин Рязанской области. Она обладает званием мастера спорта по рукопашному бою и карате. Училась у рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой и заслуженного тренера России Евгения Жирихова из Рязанской федерации рукопашного боя.
Сам Жирихов не стал подтверждать эти сведения. По его словам, он не помнит эту девушку. «Я видел фото, но там ничего не поймешь. К тому же, если она у меня и занималась, это было 25 лет назад», — объяснил он.
Информацию, что спасшая Трампа девушка является уроженкой России, подтвердил политолог Алексей Чадаев.
«Из смешного, вот эта тетенька на переднем плане на ставшей хрестоматийной фотке — русская каратистка из Рязани, переехавшая в Америку в начале 2000-х», — написал он.
Стрельба на митинге началась, когда Трамп говорил о мигрантах
Покушение на Трампа произошло 13 июля. Стрельба началась, когда Трамп говорил об увеличении количества мигрантов за период президентства Джо Байдена. Стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал политик.
Экс-президент закрыл ухо рукой, а потом нагнулся, прячась за трибуну. В этот момент на сцену с криками «Ложись, ложись, ложись!» выбежали агенты Секретной службы и тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками. После того как один из офицеров заявил о ликвидации стрелка, охранники подняли Трампа и разрешили ему обуться.
Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который не имел криминального прошлого. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.