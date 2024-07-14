Стали известны подробности переговоров Трампа и охраны после покушения

Washington Post: Секретная служба призывала людей лечь после покушения на Трампа

Агенты Секретной службы призывали участников митинга Дональда Трампа лечь на землю после начала стрельбы. Подробности переговоров кандидата в президенты и охраны после покушения стали известны из публикации Washington Post.

Стрельба на митинге началась, когда Трамп начал говорить об увеличении количества мигрантов за период президентства демократа Джо Байдена. «Посмотрите, что случилось с нашей страной!» — заявил он, показывая диаграмму с показателями роста числа приезжих.

После этих слов начались выстрелы — экс-президент закрыл ухо рукой, а потом нагнулся, прячась за трибуну. В этот момент на сцену с криками «Ложись, ложись, ложись!» выбежали агенты Секретной службы и тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками. После того, как один из офицеров заявил о ликвидации стрелка, охранники подняли Трампа и разрешили ему обуться.

Увидев, что кандидат в президенты встает на ноги, толпа зашумела. Трамп приказал агентам подождать и, подняв вверх кулак, принялся скандировать «Боритесь!». С поднятым кулаком он спустился по лестнице и сел в свой внедорожник.

После посещения врачей бывший глава государства заявил, что с ним все в порядке.

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — сообщил Трамп в соцсетях.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал политик. Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который не имел криминального прошлого. Его мотивы на покушение американского экс-лидера пока неизвестны. Стрелка ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch.