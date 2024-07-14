Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 14 июля 2024Мир

Стали известны подробности переговоров Трампа и охраны после покушения

Washington Post: Секретная служба призывала людей лечь после покушения на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Агенты Секретной службы призывали участников митинга Дональда Трампа лечь на землю после начала стрельбы. Подробности переговоров кандидата в президенты и охраны после покушения стали известны из публикации Washington Post.

Стрельба на митинге началась, когда Трамп начал говорить об увеличении количества мигрантов за период президентства демократа Джо Байдена. «Посмотрите, что случилось с нашей страной!» — заявил он, показывая диаграмму с показателями роста числа приезжих.

После этих слов начались выстрелы — экс-президент закрыл ухо рукой, а потом нагнулся, прячась за трибуну. В этот момент на сцену с криками «Ложись, ложись, ложись!» выбежали агенты Секретной службы и тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками. После того, как один из офицеров заявил о ликвидации стрелка, охранники подняли Трампа и разрешили ему обуться.

Увидев, что кандидат в президенты встает на ноги, толпа зашумела. Трамп приказал агентам подождать и, подняв вверх кулак, принялся скандировать «Боритесь!». С поднятым кулаком он спустился по лестнице и сел в свой внедорожник.

После посещения врачей бывший глава государства заявил, что с ним все в порядке.

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — сообщил Трамп в соцсетях.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал политик. Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который не имел криминального прошлого. Его мотивы на покушение американского экс-лидера пока неизвестны. Стрелка ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского капитулировать

      Раскрыта просьба Трампа к охране сразу после покушения

      Стали известны подробности переговоров Трампа и охраны после покушения

      Сторонники Трампа выпустили мерч с его фото после покушения

      Эксперт рассказал о шансах Трампа на победу после покушения

      В ЦУМе лифт с двумя пассажирами резко поехал вверх и врезался в опоры

      В Кремле оценили заявления о вступлении Украины в НАТО

      Глава РФС оценил поведение оскорбившего сербов на Евро футболиста «Рубина»

      В России высказались о покушении на Трампа

      Военный из США назвал покушение на Трампа началом крайне опасного периода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше