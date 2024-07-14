Появились новые подробности о личности ликвидированного стрелка на митинге Трампа

CNN: ликвидированный стрелок Томас Мэтью Крукс не имел криминального прошлого

Журналисты CNN раскрыли новые подробности о личности ликвидированного стрелка на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. Соответствующий материал появился на сайте телеканала.

Выяснилось, что 20-летний Томас Мэтью Крукс не имел криминального прошлого. Его мотивы на покушение американского экс-лидера пока неизвестны.

Нападение на Трампа произошло вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат говорил о своем сопернике Джо Байдене — бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Позже сенатор Джей Ди Вэнс обвинил команду главы США Джо Байдена в случившемся. По мнению республиканца, к стрельбе привела риторика кампании по переизбранию демократа.