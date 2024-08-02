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20:48, 2 августа 2024Экономика

Товарооборот Турции и Израиля достиг нулевой отметки

Торговля Турции и Израиля в июне сократилась до нулевых значений

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Объем товарооборота Турции и Израиля в июне достиг нулевой отметки в связи с остановкой торговых отношений. Об этом со ссылкой на данные турецкой статслужбы сообщает РИА Новости.

В мае 2024 года Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем, которое продлится до обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Решению предшествовали ограничения на экспорт 54 позиций промышленных товаров, введенные страной в первой половине апреля. В Израиле в связи с этим выступили с обвинениями в нарушении действующих торговых соглашений.

В мае турецкий импорт упал к предыдущему месяцу в 17 раз, до 9,2 миллиона долларов, экспорт — в 204 раза, до 1,5 миллиона. В июне, отмечается в публикации, оба показателя сократились до нуля.

В 2023 году объем товарооборота Турции и Израиля составил около семи миллиардов долларов, причем почти 80 процентов этой суммы приходились на инициировавшую прекращение торговли страну.

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      Дмитрий Воронин
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