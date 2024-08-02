Уничтожение части сбитой ракеты ATACMS в центре Севастополя сняли на видео

Развожаев опубликовал видео уничтожения части сбитой ракеты ATACMS в Севастополе

В сети появились кадры, снятые в момент уничтожения части сбитой ракеты ATACMS и ее суббоеприпасов на проспекте Генерала Острякова в центре Севастополя. Видео опубликовал губернатор города Михил Развожаев в Telegram.

На записи видно, как после команды «Огонь!» происходит мощный контролируемый взрыв, в результате которого в радиусе несколько метров разлетаются камни и земля.

По словам Развожаева, уничтожение снаряда произошло при полном соблюдении мер безопасности. «Сейчас специалисты приступили к восстановлению оборванной ракетой линии электропередач, об открытии движения сообщу дополнительно», — добавил он.

Ранее губернатор Севастополя рассказал, что специалисты выбрали для уничтожения упавшей на проспекте Генерала Острякова части ракеты место, где нет коммуникаций. Он также сообщил, что другой фрагмент ракеты, рухнувшей на крышу девятиэтажного дома на улице Симонка, вывезли для уничтожения на полигон.

В ночь на 2 августа российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. По словам Развожаева, средства противовоздушной обороны сбили не менее четырех воздушных целей. В результате фугасная часть пораженной ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома на улице Симонка, застряв на техническом этаже. Кроме того, ее фрагмент и суббоеприпасы упали на проспекте Генерала Острякова.