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13:30, 2 августа 2024Россия

В Госдуме захотели наказывать за преступления «сбежавших за границу» россиян

В Госдуму внесли проект о наказании для сбежавших за границу россиян
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты захотели наказывать за преступления «сбежавших за границу» россиян. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса России о привлечении к ответственности скрывшихся за рубежом преступников.

В частности, предлагается наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления россиян, пытающихся избежать наказания, уехав за рубеж.

«Скрывающиеся от правосудия за рубежом должны нести ответственность за свои преступления, где бы они ни находились», — объяснил необходимость принятия закона парламентарий.

В феврале 2024 года специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявлял, что проживающих за рубежом граждан России привлекут к ответственности, в случае если они попытаются совершить провокации во время выборов президента.

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      Елена Торубарова
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