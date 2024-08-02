В Кремле сравнили переговоры по Украине и обмен заключенными с США

Песков: переговоры по Украине и обмен заключенными строятся на разных принципах

Обмен заключенными между Россией и США и урегулирование ситуации на Украине путем переговоров строятся на разных принципах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это разные направления работы и совершенно разные ситуации», — сказал пресс-секретарь президента. Вопрос переговоров с Украиной и урегулирования ситуации строится на принципах национальной безопасности и национальных интересов, отметил Песков.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший после окончания Холодной войны обмен заключенными между Россией и США и странами Запада. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.

В Россию вернулись восемь граждан. Путин лично встретил их в аэропорту Внуково. В Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков, которого обвиняли в ликвидации чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Германии.

Россия, в свою очередь, выдала 15 заключенных. В частности, американского журналиста Эвана Гершковича, признанного виновным в сборе разведданных и вербовке сотрудников Минобороны Пола Уилана, Владимира Кара-Мурзу (признан в России иностранным агентом), Алсу Курмашеву (сотрудницу татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (признана в России иностранным агентом и нежелательной организацией), Илью Яшина (признан в России иностранным агентом; бывший глава муниципального округа Красносельский в Москве).