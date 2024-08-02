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14:58, 2 августа 2024Экономика

В Москве озаботились пасущимися козлами

Депутат Бурматов предложил запретить выпас козлов в Москве

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Первый замглавы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил законодательно запретить выпас рогатого скота на конкретных территориях. Об этом он рассказал «Подъему».

«Весь сыр-бор из-за того, что просто прецедента не было, и непонятно, что с этим делать. Проблема чаще возникает, конечно, в маленьких городах, для Москвы это нонсенс», — объяснил он.

Поводом для озабоченности депутата стал тот факт, что столичные власти подали в суд на владельца козлов в Бутово. Животные пасутся неподалеку от многоквартирных домов на Изюмской улице, а также возле станции метро «Улица Скобелевская».

На них жаловались местные жители. По их словам, козлы портят клумбы, залезают на машины и оставляют навоз возле жилых домов. Их хозяин — 74-летний мужчина. Он настаивает: на животных наговаривают и они здоровы. «У нас есть бирки, все зарегистрировано, все как положено. Делаются анализы, прививки на туберкулез», — подчеркивал владелец.

Видео с животными часто появляются в сети. Например, прошлым летом их сняли гуляющими по улицам города. А в конце августа они ворвались в детский центр и начали совокупляться.

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      Платон Щукин
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