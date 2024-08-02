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13:26, 2 августа 2024Спорт

В России обвинили судей в завышении оценок Байлз на Олимпиаде

Тренер сборной России Родионенко: судьи завышали оценки Байлз на Олимпиаде-2024
Симона Байлс

Симона Байлс. Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко оценила выступления американки Симоны Байлз на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Байлз судили необъективно, судьи завышали ей баллы, особенно на брусьях. При таком неидеальном исполнении Байлз поставили такую оценку, что простите меня», — заявила Родионенко. Она назвала уровень женской спортивной гимнастики на Олимпиаде очень низким.

1 августа Байлз выиграла золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2024. В четырех дисциплинах (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) спортсменка из США набрала 59,131 балла. Второе место заняла Ребека Андраде из Бразилии. Бронзовую медаль завоевала еще одна американка, Суниса Ли.

Байлз завоевала шестое олимпийское золото в карьере и второе — на этих Играх. Ранее американка в составе сборной США первенствовала в командном многоборье.

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      Анастасия Борисова
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