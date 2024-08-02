В США назвали самое большое препятствие в ходе подготовки обмена заключенными

Politico: Шольц не хотел освобождать Красикова в рамках обмена заключенными

Канцлер Германии Олаф Шольц не хотел в рамках обмена заключенными освобождать разведчика Вадима Красикова, ликвидировавшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Берлине и отбывавшего пожизненный срок в ФРГ. О препятствии, усложнившем подготовку обмена, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Самое большое препятствие для Вашингтона: заставить канцлера Германии Олафа Шольца согласиться освободить Красикова», — утверждается в публикации.

По словам анонимного американского чиновника, правительство Шольца поначалу не восприняло эту идею. Согласно материалу, власти Германии согласились на обмен разведчика «после продолжительного давления» со стороны США.

Ранее советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Красиков был ключевой фигурой проведенного между странами Запада и Россией обмена заключенными.

Крупнейший за последние годы российско-американский обмен состоялся 1 августа. В обменных списках фигурируют 24 человека, в их числе восемь россиян.