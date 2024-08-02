Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:09, 2 августа 2024Мир

В США назвали самое большое препятствие в ходе подготовки обмена заключенными

Politico: Шольц не хотел освобождать Красикова в рамках обмена заключенными
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Christoph Reichwein / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не хотел в рамках обмена заключенными освобождать разведчика Вадима Красикова, ликвидировавшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Берлине и отбывавшего пожизненный срок в ФРГ. О препятствии, усложнившем подготовку обмена, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Самое большое препятствие для Вашингтона: заставить канцлера Германии Олафа Шольца согласиться освободить Красикова», — утверждается в публикации.

По словам анонимного американского чиновника, правительство Шольца поначалу не восприняло эту идею. Согласно материалу, власти Германии согласились на обмен разведчика «после продолжительного давления» со стороны США.

Ранее советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Красиков был ключевой фигурой проведенного между странами Запада и Россией обмена заключенными.

Крупнейший за последние годы российско-американский обмен состоялся 1 августа. В обменных списках фигурируют 24 человека, в их числе восемь россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      На Западе признали отсутствие у США плана по Украине

      Белый медведь набросился на ученого

      Российского девятиклассника избили из-за вейпа

      Генпрокуратура усмотрела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

      В США назвали самое большое препятствие в ходе подготовки обмена заключенными

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      Россияне раскрыли секреты регулярных занятий спортом

      Apple выпустит черный iPhone впервые за восемь лет

      Пленный рассказал об украинской химлаборатории в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше