Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:07, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Ведущую популярной российской программы лишили водительских прав

Актрису Бабенко лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования
Алена Бабенко

Алена Бабенко. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд в Москве оштрафовал и на время лишил водительских прав известную российскую актрису, ведущую популярной программы «Жди меня» на канале НТВ Алену Бабенко (настоящее имя — Елена). Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Отмечается, что телеведущая отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За это суд назначил Бабенко административный штраф в размере 30 тысяч рублей и на полтора года лишил ее права управлять транспортными средствами.

Другие подробности об инциденте, из-за которого ведущую привлекли к административной ответственности, не приводятся.

В сентябре стало известно, что актриса Татьяна Арнтгольц покинула пост ведущей «Жди меня», обосновав это усталостью. Ее сменила Алена Бабенко. Новая ведущая рассказала, что хотя проект давно ей нравился, решение стать лицом передачи далось ей непросто.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Сенатора задержали в здании Совета Федерации из-за заказного убийства. Он нанял киллера, но тот сдал его ФСБ

      Стало известно о роскошном имуществе жены задержанного сенатора Савельева

      Франция призвала своих граждан покинуть Иран

      «Жуткий до чертиков» НЛО попал на видео

      «АвтоВАЗ» призвал повысить утилизационный сбор

      Акции «Сургутнефтегаза» резко подешевели

      Минобороны России раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      На Украине раскрыли число задержанных в 2024 году по делам о поджогах машин ВСУ

      Раскрыты подробности о жизни московских козлов

      Двух россиян осудили за диверсию на железной дороге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше