Ведущую популярной российской программы лишили водительских прав

Актрису Бабенко лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Суд в Москве оштрафовал и на время лишил водительских прав известную российскую актрису, ведущую популярной программы «Жди меня» на канале НТВ Алену Бабенко (настоящее имя — Елена). Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Отмечается, что телеведущая отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За это суд назначил Бабенко административный штраф в размере 30 тысяч рублей и на полтора года лишил ее права управлять транспортными средствами.

Другие подробности об инциденте, из-за которого ведущую привлекли к административной ответственности, не приводятся.

В сентябре стало известно, что актриса Татьяна Арнтгольц покинула пост ведущей «Жди меня», обосновав это усталостью. Ее сменила Алена Бабенко. Новая ведущая рассказала, что хотя проект давно ей нравился, решение стать лицом передачи далось ей непросто.