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11:50, 2 августа 2024Спорт

Вышедшая в полуфинал ОИ российская теннисистка одной фразой описала нейтральный статус

Теннисистка Шнайдер заявила, что ей не важен нейтральный статус на Олимпиаде

Фото: Phil Noble / Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер, вышедшая с Миррой Андреевой в полуфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде, рассказала, что думает о выступлении в нейтральном статусе. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка фразой «На заборе тоже много чего написано» описала отношение к своему статусу. Она заявила, что ей не важно, что указано в графе «страна», так как она знает, откуда родом.

1 августа Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Олимпиады-2024. В четвертьфинале турнира они одержали победу над чешками Катержиной Синяковой и Барборой Крейчиковой, которые были действующими победительницами в данной дисциплине Игр, в двух сетах.

В полуфинале Андреевой и Шнайдер будут противостоять испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо. Матч пройдет позднее 2 августа.

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      Анастасия Борисова
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