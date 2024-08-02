Вышедшая в полуфинал ОИ российская теннисистка одной фразой описала нейтральный статус

Теннисистка Шнайдер заявила, что ей не важен нейтральный статус на Олимпиаде

Российская теннисистка Диана Шнайдер, вышедшая с Миррой Андреевой в полуфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде, рассказала, что думает о выступлении в нейтральном статусе. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка фразой «На заборе тоже много чего написано» описала отношение к своему статусу. Она заявила, что ей не важно, что указано в графе «страна», так как она знает, откуда родом.

1 августа Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Олимпиады-2024. В четвертьфинале турнира они одержали победу над чешками Катержиной Синяковой и Барборой Крейчиковой, которые были действующими победительницами в данной дисциплине Игр, в двух сетах.

В полуфинале Андреевой и Шнайдер будут противостоять испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо. Матч пройдет позднее 2 августа.