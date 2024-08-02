Захарова предупредила о фейке с Байденом и невидимым Навальным

Захарова на фоне обмена предупредила о фейке с Байденом и невидимым Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова «предупредила» подписчиков своего Telegram-канала о распространяющемся в сети фейке с президентом США Джо Байденом и «невидимым на фото» Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

В публикации Захаровой размещена одна из фотографий Байдена, в очередной раз пытающегося поздороваться с пустотой. «Байден встречает Алексея Навального, которого он обменял у вьетнамцев на сенатора Маккейна», — говорится в тексте под картинкой. «Осторожно! Фейк! Не попадитесь», — в ироничной форме высказалась официальный представитель МИД.

Упоминаемый в тексте под фотографией ныне покойный сенатор-республиканец Джон Маккейн во время военной службы в ВВС США был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967 году, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В числе прочих в обмене приняли участие журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Уилан, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба признаны в России иноагентами).

Ранее стало известно, что Навальный также должен был участвовать в обмене заключенных между Россией и странами Запада. По словам советника президента США Джейка Салливана, новости о его кончине едва не свела на нет все усилия Вашингтона по согласованию сделки с Москвой.