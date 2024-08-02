Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:22, 2 августа 2024Мир

Захарова предупредила о фейке с Байденом и невидимым Навальным

Захарова на фоне обмена предупредила о фейке с Байденом и невидимым Навальным

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова «предупредила» подписчиков своего Telegram-канала о распространяющемся в сети фейке с президентом США Джо Байденом и «невидимым на фото» Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

В публикации Захаровой размещена одна из фотографий Байдена, в очередной раз пытающегося поздороваться с пустотой. «Байден встречает Алексея Навального, которого он обменял у вьетнамцев на сенатора Маккейна», — говорится в тексте под картинкой. «Осторожно! Фейк! Не попадитесь», — в ироничной форме высказалась официальный представитель МИД.

Упоминаемый в тексте под фотографией ныне покойный сенатор-республиканец Джон Маккейн во время военной службы в ВВС США был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967 году, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В числе прочих в обмене приняли участие журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Уилан, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба признаны в России иноагентами).

Ранее стало известно, что Навальный также должен был участвовать в обмене заключенных между Россией и странами Запада. По словам советника президента США Джейка Салливана, новости о его кончине едва не свела на нет все усилия Вашингтона по согласованию сделки с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура увидела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам. Чего стоит опасаться?

      В США отметили слаженную работу ВС России на Украине

      Оппозиция Молдавии выдвинула своего кандидата в президенты

      Японский депутат рассказал о поддержке японцами его визита в Россию

      В России высказались за продолжение работы по обмену заключенными с Западом

      Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии воевать

      В российском городе переработали десятки тонн старых шин

      ВС России взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в ДНР

      Россиянам раскрыли способ спастись от мошенников при сдаче квартиры в аренду

      Пленный солдат ВСУ рассказал о 30 случаях дезертирства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше