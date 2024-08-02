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14:00, 2 августа 2024Россия

Жителей предупредили об уничтожении раскиданных по улицам Севастополя частей ракеты ATACMS

Развожаев сообщил об уничтожении частей и суббоеприпасов ракеты ATACMS

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Жителей предупредили об уничтожении раскиданных по улицам Севастополя частей и суббоеприпасов ракеты ATACMS, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Работы будут проводиться в районе проспекта генерала Острякова ориентировочно с 14 до 15 часов. Плановое уничтожение частей ракеты проведут сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю.

Ранее Развожаев сообщал, что специалисты местного водоканала выроют яму, в которой и произойдет уничтожение уцелевшей после падения части ракеты.

«Если услышите громкие звуки, не переживайте. Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности», — уточнил Развожаев.

Часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на жилой квартал в ночь на 2 августа во время отражения массированной атаки на Крым, предпринятой украинскими войсками. Развожаев связал удары ВСУ по городу с православными праздниками.

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      Елена Торубарова
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