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06:33, 3 августа 2024Спорт

Агент Миранчука раскрыл заработок футболиста в MLS

Агент Миранчука Шпинев заявил, что он заработает в MLS 13-14 миллионов долларов

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Вадим Шпинев, агент полузащитника сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, раскрыл заработок футболиста в Североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Его слова приводит Metaratings.

По словам представителя игрока, за четыре года он заработает 13-14 миллионов долларов. «Осенью Алексею будет уже 29 лет. Он уже все повидал: выигрывал чемпионат и Кубки России, сыграл в Лиге чемпионов, выиграл Лигу Европы. Почему бы не задуматься о своем будущем? О детях, о маме, о брате?» — добавил Шпинев.

О трансфере Миранчука в «Атланту Юнайтед» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Россиянин выступал за итальянский клуб с лета 2020 года, когда заключил с командой контракт по схеме «4+1». Сезон 2022/2023 он провел в аренде в «Торино».

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      Алексей Гусев
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