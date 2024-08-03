Бывший тренер российского клуба умер во время футбольного матча

Экс-тренер «Алании» Степанян умер на футбольном матче в Ростовской области

Бывший тренер владикавказской «Алании» Калин Степанян умер во время футбольного матча в Ростовской области. Об этом говорится на сайте Ростовской региональной общественной организации «Федерация футбола».

«Калин Степанян навсегда останется в нашей памяти настоящим профессионалом, в полной мере реализовавшим свой большой талант игрока и тренера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 69-летний специалист возглавлял любительский футбольный клуб «Нахичевань-на-Дону».

По информации Telegram-канала Mash, во время матча Степаняну стало плохо. На поле выехал реанимобиль, однако спасти специалиста не удалось.

7 июля гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам. Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, мужчина потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от инсульта.