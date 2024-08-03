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12:35, 3 августа 2024Спорт

Футболист сборной Аргентины прокомментировал драку с французами на Олимпиаде

Футболист сборной Аргентины Отаменди обвинил французов в драке на Олимпиаде-2024

Фото: Susana Vera / Reuters

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал драку с французами после 1/4 матча мужского олимпийского турнира 2024 года в Париже. Его слова приводит Mundo Albiceleste.

Футболист обвинил в случившемся французских соперников, так как они решили отпраздновать победу на глазах у родственников аргентинцев. «Я очень зол из-за того, что французы пошли туда, где находились члены наших семей», — заявил он.

Игроки сборных Франции и Аргентины по футболу устроили драку на поле после 1/4 матча мужского олимпийского турнира 3 августа. Инцидент произошел после того, как французская команда одержала победу со счетом 1:0. Отмечается, что конфликт на поле длился несколько минут, а затем продолжился в подтрибунном помещении.

Сборная Франции вышла в полуфинал олимпийского турнира, где сыграет с командой Египта. Матч пройдет 5 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

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      Анастасия Борисова
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