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03:58, 3 августа 2024Спорт

Футболисты Аргентины и Франции устроили драку на Олимпиаде

Футболисты сборных Аргентины и Франции устроили драку после матча на Олимпиаде

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Игроки сборных Франции и Аргентины по футболу устроили драку на поле после 1/4 матча мужского олимпийского турнира. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

Инцидент произошел после того, как французская команда одержала победу со счетом 1:0. Отмечается, что конфликт на поле длился несколько минут, а затем продолжился в подтрибунном помещении.

В июле сообщалось, что Федерация футбола Франции (FFF) обратится с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за спетой игроками сборной Аргентины песни расистского содержания.

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      Марина Совина
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