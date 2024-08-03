На немецкой гоночной трассе прогремел взрыв

На немецкой гоночной трассе «Нюрбургринг» прогремел взрыв. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.
По информации источника, происшествие произошло во время шестичасовой гонки на выносливость ADAC Ruhr Cup. Отмечается, что взорвался баллон с газом. В результате пострадали 22 человека, четыре из которых получили серьезные травмы. Они были доставлены спасательным вертолетом в близлежащие больницы.
Правоохранительные органы Германии инициировали расследование. Они оцепили место происшествия.
В июне в Чехии во время традиционных соревнований исторических мотоциклов, которые проходят на улицах города Йичин, мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек.