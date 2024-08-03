Названа потраченная на Олимпиаду в Париже сумма

«Коммерсант»: Олимпиада-2024 обошлись Франции в 11 миллиардов евро

Олимпийские игры 2024 года обошлись Франции в 11 миллиардов евро. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экономистов из бизнес-школы Оксфордского университета.

По информации источника, на момент подачи заявки французские власти планировали потратить 6,2 миллиарда евро. Отмечается, что очистка реки Сена и обеспечение церемонии открытия увеличили расходы организаторов.

Ранее итальянский пловец Томас Чеккон сравнил уровень организации Олимпиады-2020 в Токио с Играми-2024 в Париже. По его словам, в Японии соревнования были организованы лучше. Спортсмен раскритиковал инфраструктуру в Олимпийской деревне в Париже, а именно отсутствие кондиционера и плохое качество питания.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.