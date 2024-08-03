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06:31, 4 августа 2024Спорт

Раскрыт секрет формы 84-летнего триатлониста-рекордсмена

Кадр: Telegram-канал ЭСТЕТИКА ВОЗРАСТА

Журналисты раскрыли секрет формы 84-летнего триатлониста белоруса Леонида Толкачева. Об этом сообщается в материале издания Men Today.

Ежедневная тренировка Толкачева состоит из 12 подтягиваний и 25 отжиманий. Далее он проезжает 45 километров на велосипеде, а вечером либо бегает, либо плавает по два километра. Кроме того, спортсмен не ест мучное и сладкое, однако в большом количестве употребляет творог и кефир.

Толкачев является рекордсменом по участию в Ironman (серии международных соревнований по триатлону, проводимой Всемирной корпорацией триатлона — прим. «Ленты.ру»). Он выступал в соревнованиях в 50 лет, став самым старым участником турнира от Белоруссии.

Ранее стало известно о пользе советской зарядки. Рекомендовано ходить, а также делать упражнение велосипед, отводить ноги, разводить и сводить руки.

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      Анастасия Борисова
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