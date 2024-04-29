Раскрыт секрет зарядки из СССР

Журналисты PrimaMedia раскрыли секрет зарядки из СССР. Об этом сообщается в материале издания.

В материале говорится, что упражнения из советской зарядки полезны для организма. Начать стоит с ходьбы на месте, что согреет мышцы, улучшит кровообращение и подготовит организм к более интенсивным физическим нагрузкам. Следующим будет велосипед, направленный на укрепление мышц пресса и улучшение гибкости.

Далее необходимо отводить ноги, что поможет размять мышцы бедер и ягодиц и улучшить их кровообращение. Закончить зарядку стоит разведением и сведением рук, а также круговыми движениями плечами, которые улучшат подвижность суставов и способствуют улучшению осанки.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.