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01:15, 4 августа 2024Спорт

Брат Нурмагомедова победил американца Сэндхагена в главном бою турнира UFC

Умар Нурмагомедов победил американца Сэндхагена в главном бою турнира UFC

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC on ABC 7. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье, 4 августа, на Etihad Arena в Абу-Даби. Поединок продлился все пять раундов, судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Бой стал главным событием вечера. На кону стояло звание официального претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Ранее на том же турнире россиянин Шарабутдин Магомедов победил поляка Михала Олексейчука.

Для Нурмагомедова это 18-я победа в 18 боях в ММА. Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 боях, на его счету 17 побед.

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      Алексей Гусев
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