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00:29, 4 августа 2024Спорт

Российский боец ММА одержал третью подряд победу в UFC

Российский боец ММА Магомедов одержал третью подряд победу в UFC

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедову (известный как Шара Буллет) победил представителя Польши Михала Олексейчука на турнире UFC on ABC 7. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой в средней весовой категории прошел в субботу, 3 августа, на Etihad Arena в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда, судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Для российского спортсмена это третий бой в рамках UFC и третья подряд победа. В двух предыдущих поединках он был сильнее бразильцев Бруну Силвы и Антонио Троколли.

Главным событием вечера станет поединок россиянина Умара Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена. На кону будет стоять звание официального претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе

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      Алексей Гусев
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