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23:39, 4 августа 2024Мир

Финская активистка бежала в Россию из-за угроз и попросила политического убежища

Финская активистка Коккониеми попросила политического убежища в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Финская активистка Катья Коккониеми бежала в Россию из-за угроз полиции и социальных служб и попросила политического убежища у властей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщина занималась развитием гуманитарных проектов в Африке, в частности в Танзании, откуда родом ее муж. По ее словам, проблемы начались после того, как она обвинила фонды Финляндии, выделяющие средства африканским странам, в коррупции и растрате.

В 2022 году активистка побывала в России. После возвращения на нее началась охота со стороны правоохранительных органов. Коккониеми пожаловалась, что против нее настроили всех родственников и на четыре месяца отправили в психиатрическую больницу.

В итоге женщине удалось доказать свою вменяемость, однако она опасается, что в любой момент к ней могут прийти медики и полицейские и вновь отправить в лечебное заведение. «Из-за моей пророссийской точки зрения меня все время закидывают угрозами. Я прошу защиты у правительства России. Я и мой танзанийский муж хотим переехать в Санкт-Петербург и жить спокойно», — заявила Коккониеми.

Активистка приехала в Россию 3 августа через Эстонию. В настоящее время она находится в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано попросил убежища в России после начала Олимпиады в Париже.

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      Марина Совина
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