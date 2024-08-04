Футболист Глушенков высказался о матче с «Ростовом»

Футболист Глушенков назвал матч с «Ростовом» лучшим в карьере

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков назвал матч чемпионата России с «Ростовом» лучшим в карьере. Такое заявление футболист сделал в эфире телеканала «Матч тв», фрагмент эфира опубликован в Telegram-канале.

«Сегодня игра — изи катка была. Так что да, назовем это лучшей игрой», — сказал Глушенков.

«Зенит» в домашнем матче разгромил «Ростов» со счетом 5:0. Глушенков забил три мяча в ворота соперника, а также отдал голевую передачу.

«Зенит» одержал третью победу подряд, набрал девять очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе ростовчан четыре очка, команда находится на пятом месте.

«Зенит» в следующем туре 10 августа на своем поле примет московское «Динамо». «Ростов» днем раньше дома встретится с «Рубином».

