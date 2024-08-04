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10:53, 4 августа 2024Спорт

Нурмагомедов прокомментировал победу брата над американцем в главном бою турнира UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат Умар готов к титульному бою UFC
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оценил победу двоюродного брата, российского бойца смешанного стиля (ММА) Умара Нурмагомедова над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC on ABC 7. Его слова приводятся на странице UFC Eurasia в социальной сети X.

Нурмагомедов поставил Умару четверку за поединок и посчитал, что его брат готов к титульному бою. «Это высочайший уровень. Даже этот поединок вывел его на новый уровень. Посмотрим, он все еще растет, учится», — заявил он.

Бой между Нурмагомедовым и Сэндхагеном прошел в ночь на воскресенье, 4 августа, на Etihad Arena в Абу-Даби. Поединок продлился все пять раундов, судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Бой стал главным событием вечера. На кону стояло звание официального претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Для Нурмагомедова это 18-я победа в 18 боях в ММА. Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 боях, на его счету 17 побед.

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      Анастасия Борисова
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