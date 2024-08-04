Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросился на СВО

Подорвавший пути под Рязанью Сидики захотел «искупить вину кровью»

Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО) чтобы «искупить вину кровью». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью и выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — рассказал собеседник агентства.

В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнетнего жителя Рязани Руслана Сидики, имеющего гражданство России и Италии. Он подозревается сразу в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани в 2022 году и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Сообщалось, что украинские спецслужбы обещали Сидики 15 тысяч долларов, он связался с ними по собственной инициативе и был завербован. Деньги ему так и не выплатили.