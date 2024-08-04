Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 4 августа 2024Мир

Премьер Финляндии заявил о безосновательности обвинений в геноциде советского народа

Премьер Финляндии Орпо: обвинения в геноциде советского народа безосновательны

Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Обвинения в геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны безосновательны и являются «пропагандистской игрой». Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает агентство Reuters.

«Мы знаем, что это не имеет под собой никаких оснований», — рассказал глава правительства.

Таким образом он отреагировал на решение Верховного суда Республики Карелия, согласно которому финские оккупационные войска были признаны соучастниками геноцида. Орпо также добавил, что подобные решения нацелены на ухудшение имиджа Финляндии.

23 апреля в финском городе Тампере было принято решение 3 ноября закрыть единственный музей Владимира Ленина и заменить его на музей об истории отношений России и Финляндии. В частности, экспозиция будет охватывать трансграничные отношения русских и финнов с периода революций 1917 года и заканчивая вступлением Финляндии в блок НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В США и Израиле сообщили об ожидании скорого удара Ирана. Когда Тегеран может его нанести?

      Нурмагомедов прокомментировал победу брата над американцем в главном бою турнира UFC

      Задорожная впервые стала матерью в 38 лет

      Названа стоимость московской квартиры сенатора Савельева

      Не менее 40 украинских дронов атаковали за сутки российский приграничный регион

      Премьер Финляндии заявил о безосновательности обвинений в геноциде советского народа

      В Полтавской области заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры

      На Западе назвали преимущество для Путина из-за поставок F-16 ВСУ

      Власти Буркина-Фасо попросили Украину взять себя в руки

      Американский боксер отобрал у представителя Узбекистана титул чемпиона мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше