Россиянам дали рекомендации по размещению розеток в квартире

Дизайнер Островская: прежде всего разместите розетку внизу у входа в комнату

Прежде всего при подключении электроточек в квартире стоит разместить их в нижней части стены под выключателем при входе в комнату — это понадобится для пылесоса. Где в доме необходимо ставить розетки, изданию «Тюменская область сегодня» рассказала арт-директор студии дизайна интерьера «ДИЗАЙН TO LIFE» Екатерина Островская.

Озаботиться электроточками стоит в зоне готовки. Розеток должно быть достаточно для всей бытовой техники. Нельзя забывать и об электровыводе для подсветки под верхними шкафами — этот момент необходимо учесть заранее, ведь после ремонта решить этот вопрос будет проблематично. Барная или полубарная стойка также потребует розетки. Она не помешает, если надо будет поработать за ноутбуком или зарядить телефон. Пару розеток эксперт также советует установить в обеденной зоне под столом и еще одну — в откосе окна. Последнюю можно будет использовать для новогодней гирлянды.

Несколько электроточек следует выделить под телевизор, ТВ-антенну и интернет-кабель. Вдобавок розетки можно установить внизу у дивана — для будущего торшера. В спальне розетки пригодятся над прикроватными тумбочками, над и под туалетным столиком, а также для телевизора. В детской розетки будут кстати возле кровати и учебного стола.

Пару розеток рекомендуется внедрить для обувных сушилок или, к примеру, зарядки электросамоката. Здесь же нередко ставится и Wi-Fi роутер. Ближе к полу можно поместить точку для зарядки еще одного современного агрегата — робота-пылесоса.

Розетка в обязательном порядке необходима для стиральной машины, понадобится и еще одна, если планируется пользоваться сушилкой. Также можно позаботиться о своем удобстве в будущем, установив розетки возле раковины — для фена, зубной щетки или триммера. Нередко электроточки размещают внутри шкафов и тумбочек. Это позволит подключать и заряжать приборы скрытно, не создавая визуального шума и дискомфорта с проводами.

«Иногда стоит сделать их больше, чем кажется нужным, а применение им всегда найдется», — уверенно заявляет Островская. Дефицит розеток называли распространенной ошибкой в интерьере и эксперты «Яндекс Недвижимости». Загодя стоит продумать и расположение выключателей, чтобы они не спрятались за крупногабаритной мебелью.