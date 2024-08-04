Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:10, 4 августа 2024Экономика

Россиянам дали рекомендации по размещению розеток в квартире

Дизайнер Островская: прежде всего разместите розетку внизу у входа в комнату

Фото: Neven Krcmarek / Unsplash

Прежде всего при подключении электроточек в квартире стоит разместить их в нижней части стены под выключателем при входе в комнату — это понадобится для пылесоса. Где в доме необходимо ставить розетки, изданию «Тюменская область сегодня» рассказала арт-директор студии дизайна интерьера «ДИЗАЙН TO LIFE» Екатерина Островская.

Озаботиться электроточками стоит в зоне готовки. Розеток должно быть достаточно для всей бытовой техники. Нельзя забывать и об электровыводе для подсветки под верхними шкафами — этот момент необходимо учесть заранее, ведь после ремонта решить этот вопрос будет проблематично. Барная или полубарная стойка также потребует розетки. Она не помешает, если надо будет поработать за ноутбуком или зарядить телефон. Пару розеток эксперт также советует установить в обеденной зоне под столом и еще одну — в откосе окна. Последнюю можно будет использовать для новогодней гирлянды.

Материалы по теме:
Можно ли взять ипотеку выгодно? Аннуитетные и дифференцированные платежи
Можно ли взять ипотеку выгодно?Аннуитетные и дифференцированные платежи
13 августа 2022
Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Едим домаВид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
10 декабря 2020

Несколько электроточек следует выделить под телевизор, ТВ-антенну и интернет-кабель. Вдобавок розетки можно установить внизу у дивана — для будущего торшера. В спальне розетки пригодятся над прикроватными тумбочками, над и под туалетным столиком, а также для телевизора. В детской розетки будут кстати возле кровати и учебного стола.

Пару розеток рекомендуется внедрить для обувных сушилок или, к примеру, зарядки электросамоката. Здесь же нередко ставится и Wi-Fi роутер. Ближе к полу можно поместить точку для зарядки еще одного современного агрегата — робота-пылесоса.

Розетка в обязательном порядке необходима для стиральной машины, понадобится и еще одна, если планируется пользоваться сушилкой. Также можно позаботиться о своем удобстве в будущем, установив розетки возле раковины — для фена, зубной щетки или триммера. Нередко электроточки размещают внутри шкафов и тумбочек. Это позволит подключать и заряжать приборы скрытно, не создавая визуального шума и дискомфорта с проводами.

«Иногда стоит сделать их больше, чем кажется нужным, а применение им всегда найдется», — уверенно заявляет Островская. Дефицит розеток называли распространенной ошибкой в интерьере и эксперты «Яндекс Недвижимости». Загодя стоит продумать и расположение выключателей, чтобы они не спрятались за крупногабаритной мебелью.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский показал истребители F-16 на Украине

      США пообещали ввести новые санкции против России за неправомерное «удержание американцев»

      В России отреагировали на прибытие F-16 на территорию Украины

      ВСУ попытались нанести массированный удар по Луганску

      Американским бездомным начали выдавать билеты для выезда из города

      Россиянам дали рекомендации по размещению розеток в квартире

      Шнурову запретили пить алкоголь перед концертами

      Джокович стал олимпийским чемпионом

      Кадыров прокомментировал обмен заключенными с США

      Россиянин побывал в Пакистане и описал местных женщин словами «редко увидите даже глаза»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше