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03:17, 4 августа 2024Мир

Ватикан отреагировал на неоднозначные сцены с открытия Олимпиады

Ватикан официально заявил о разочаровании cценами с открытия Олимпиады в Париже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ватикан в официальном заявлении указал, что разочарован рядом сцен с открытия Олимпиады в Париже в 2024 году. Уточняется, что Святой престол не подвергает сомнению свободу слова и самовыражения, но при уважении других, передает ТАСС.

«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения», — отмечается в заявлении.

Церемония открытия ОИ-24 состоялась 26 июля, во время нее на сцене продемонстрировала провокативную пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Это вызвало широкую критику в адрес организаторов и актеров.

Ранее глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал все произошедшее на церемонии открытия игро в Париже «достойным абсолютного презрения». Кандидат в президенты США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал ужасной и позорной пародию на работу да Винчи.

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      Александра Синицына
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