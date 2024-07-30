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08:35, 30 июля 2024Спорт

Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады в Париже

Трамп назвал ужасной и позорной церемонию открытия Олимпиады в Париже
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News резко высказался о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и назвал ужасной и позорной пародию на Тайную вечерю.

Он назвал себя человеком широких взглядов, однако негативно отреагировал на произошедшее. «Но то, что они сделали, было позором … Это было ужасно», — подчеркнул Трамп, добавив, что если бы Олимпиада проходила в США при его президентстве, он бы убедился, что чувства христиан по всему миру не задеты.

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.

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      Марина Совина
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