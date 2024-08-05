Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал Т
0:0
1-й тайм
live
Енисей
Россия — Мелбет Первая лига|4-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Анна Блинкова
Завтра
17:00 (Мск)
Питон Стирнс
Торонто
Виктория Азаренко
Завтра
17:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Торонто
Анастасия Потапова
Завтра
17:00 (Мск)
Магдалена Френх
Торонто
18:04, 5 августа 2024Спорт

Байлз упустила шанс повторить рекорд Латыниной

Бразильянка Андраде выиграла золото в вольных упражнениях на ОИ и обошла Байлз

Фото: Jack Gruber / USA TODAY Sports / Reuters

Бразильская гимнастка Ребека Андраде выиграла золотую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсменка получила за свое выступление 14,166 балла и обошла американку Симону Байлз, ставшую второй. Бронзовая награда досталась еще одной американке Джордан Чайлз.

Таким образом, Байлз не смогла повторить рекорд Ларисы Латыниной по числу золотых медалей на Олимпиадах. На Играх в Париже 27-летняя американка выиграла золото в командном и индивидуальном многоборье и опорном прыжке. Всего у нее семь золотых наград, у Латыниной — девять. Это лучший результат среди женщин, участвовавших в Олимпиадах за всю историю.

Игры в Париже завершатся 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      Туристку задержали в аэропорту Индии с рогами быка в багаже

      Обвалившее мировые рынки решение Банка Японии раскритиковали

      В новом iPhone появится долгожданная функция

      В России снизились биржевые цены на бензин

      Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил о непричастности сына к преступлению

      Туристка нашла гигантский гриб в российском регионе

      Фетисов оценил планы США по очернению российских фигуристок и синхронисток

      Российским нефтяникам поручили увеличить поставки бензина АИ-95

      Охранника российского монастыря осудили за нападение с ножом на настоятеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше