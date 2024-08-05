Байлз упустила шанс повторить рекорд Латыниной

Бразильянка Андраде выиграла золото в вольных упражнениях на ОИ и обошла Байлз

Бразильская гимнастка Ребека Андраде выиграла золотую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсменка получила за свое выступление 14,166 балла и обошла американку Симону Байлз, ставшую второй. Бронзовая награда досталась еще одной американке Джордан Чайлз.

Таким образом, Байлз не смогла повторить рекорд Ларисы Латыниной по числу золотых медалей на Олимпиадах. На Играх в Париже 27-летняя американка выиграла золото в командном и индивидуальном многоборье и опорном прыжке. Всего у нее семь золотых наград, у Латыниной — девять. Это лучший результат среди женщин, участвовавших в Олимпиадах за всю историю.

Игры в Париже завершатся 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.