Фетисов оценил планы США по очернению российских фигуристок и синхронисток

Фетисов: стоит внимательно отнестись к планам США по очернению спорта в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил планы США при помощи информационных кампаний очернить «самые русские» виды спорта — фигурное катание, синхронное плавание и художественную гимнастику. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все время будем под микроскопом, поэтому надо очень внимательно ко всему относиться. Расслабляться точно нельзя», — заявил Фетисов. Он подчеркнул, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно тщательно регулировать эти вопросы.

Ранее в службе внешней разведки Российской Феде­рации (СВР РФ) заявили, что США запланировали очередной этап кам­пании по изоляции России в мировом спорте. Отмечалось, что в этот раз под удар могут попасть «самые русские» дисциплины — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. США намерены оболгать атлетов и тренеров.

Кураторами проекта выступают экс-руководители Московской антидо­пинговой лаборатории — сбежавшие в США Григорий Родченков и Тимофей Соболев­ский. Подчеркивается, что они получают информацию от тре­неров и врачей, готовящих рос­сийских спортсменов. Осведомителям они обещают щедрые гонорары и переезд из России.

