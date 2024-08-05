Фетисов оценил планы США по очернению российских фигуристок и синхронисток

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил планы США при помощи информационных кампаний очернить «самые русские» виды спорта — фигурное катание, синхронное плавание и художественную гимнастику. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы все время будем под микроскопом, поэтому надо очень внимательно ко всему относиться. Расслабляться точно нельзя», — заявил Фетисов. Он подчеркнул, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно тщательно регулировать эти вопросы.
Ранее в службе внешней разведки Российской Федерации (СВР РФ) заявили, что США запланировали очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте. Отмечалось, что в этот раз под удар могут попасть «самые русские» дисциплины — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. США намерены оболгать атлетов и тренеров.
Кураторами проекта выступают экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории — сбежавшие в США Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Подчеркивается, что они получают информацию от тренеров и врачей, готовящих российских спортсменов. Осведомителям они обещают щедрые гонорары и переезд из России.