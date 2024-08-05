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14:08, 5 августа 2024Путешествия

Иностранцы массово устремились в один регион России

Около 200 тысяч иностранных туристов посетили Приморский край

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Иностранцы массово устремились в Приморье, за первую половину 2024 года в российском регионе побывали около 200 тысяч туристов из-за рубежа. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на председателя правительства края Веру Щербину.

Отмечается, что в общей сложности с января по июнь 2024 года регион посетили почти 1,5 миллиона путешественников. При этом местные власти планируют привлечь до пяти миллионов отдыхающих.

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Щербина подчеркнула, что туристический сезон в крае проходит насыщенно, с каждым годом количество гостей возрастает. Иностранные граждане с интересом знакомятся с местной культурой и достопримечательностями, отметила она.

Ранее стало известно, что за июль 2024 года в Крыму отдохнули более 1,2 миллиона туристов — это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, что россияне массово устремились на полуостров, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

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      Фариза Бацазова
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