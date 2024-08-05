Отставной полковник Квачков ушел в паломничество до решения суда

«Ъ»: отставной полковник ГРУ Квачков ушел в паломничество до решения суда

Отставной полковник Государственного разведывательного управления (ГРУ) России Владимир Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда. Об этом сообщат «Коммерсантъ».

Дорогомиловский суд Москвы установил за фигурантом административный надзор до 19 февраля 2027 года, однако ответчика дома не оказалось.

Адвокат Квачкова Алексей Першин рассказал, что еще задолго до рассмотрения дела по административному иску, поданному отделом МВД по району Дорогомилово, экс-полковник ушел в пеший поход по храмам, скитам и монастырям. Полиция требовала установления за ним административного надзора после приговора по делу о дискредитации ВС РФ. Первый раз надзор был установлен в августе 2023 года.

«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — пояснил юрист. Теперь, согласно решению суда, Квачкову следует отмечаться дважды в месяц, однако куда ему являться, неизвестно, связи с ним нет.

Бывшего полковника признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») КоАП РФ. В декабре 2023 года Дорогомиловский районный суд столицы назначил ему штраф.

За несколько месяцев до этого Тверской районный суд оштрафовал Квачкова на 40 тысяч рублей из-за трех публикаций в группе «Квачков Владимир Васильевич» в «Одноклассниках».

