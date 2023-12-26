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15:38, 26 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего полковника Квачкова второй раз оштрафовали за дискредитацию армии

В Москве оштрафовали бывшего полковника Квачкова по делу о дискредитации армии

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова на 50 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта признали виновным по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) России») КоАП РФ.

Штраф в размере 40 тысяч рублей экс-полковник получил 15 августа. Тогда поводом стали три публикации в группе «Квачков Владимир Васильевич» в «Одноклассниках». Однако сам фигурант отрицал причастность к сообществу и заявил, что узнал о существовании группы только в рамках уголовного дела.

В 2019 году Квачков вышел из мордовской колонии, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни.

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      Илона Палей
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