Пожар возле промзоны в Ростовской области потушили

Губернатор Ростовской области Голубев: пожар возле промзоны в Азове потушили

Пожар вблизи промзоны в городе Азове Ростовской области потушили. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

4 августа МЧС России сообщило о крупном пожаре в городской черте, огнем было охвачено 5000 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 90 человек личного состава и 27 единиц техники.

По состоянию на 13:00 мск пожар ликвидировали, написал губернатор. Ранее он сообщил, что очагом пожара стал склад автомобильных покрышек.

В конце июля крупный пожар произошел на уральском «НПО автоматики» — предприятии, которое выпускает продукцию оборонного назначения. Во время тушения горожанин принес складной стул и с улыбкой наблюдал за происходящим. Увидев это, другой житель города со словами «там же люди» напал на него и избил.