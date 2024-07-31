Россиянин избил смеявшегося во время пожара на оборонном заводе мужчину и попал на видео

Житель Екатеринбурга избил смеявшегося во время пожара на оборонном заводе мужчину. Видеозапись происшествия опубликовало сетевое издание «Е1.ру».
30 июля загорелось «НПО автоматики», входящее в оборонно-промышленный комплекс России.
Горожане подрались под стенами охваченного огнем цеха. Прохожий увидел сидящего на раскладном кресле мужчину с улыбкой на лице. «Смешно вам?» — спросил он, после чего напал на россиянина. По словам очевидца, злоумышленник сломал наблюдавшему за пожаром жителю нос.
В полиции сообщили, что пострадавший к ним не обращался.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции избили 16-летнего курьера. Мужчины скрутили ему руки и положили головой на капот автомобиля, после чего затолкали в салон. По словам матери россиянина, перед этим он нашел подработку через Telegram.