Россиянин избил смеявшегося во время пожара на оборонном заводе мужчину и попал на видео

Екатеринбуржец избил рассмеявшегося во время пожара на оборонном заводе мужчину

Житель Екатеринбурга избил смеявшегося во время пожара на оборонном заводе мужчину. Видеозапись происшествия опубликовало сетевое издание «Е1.ру».

30 июля загорелось «НПО автоматики», входящее в оборонно-промышленный комплекс России.

Горожане подрались под стенами охваченного огнем цеха. Прохожий увидел сидящего на раскладном кресле мужчину с улыбкой на лице. «Смешно вам?» — спросил он, после чего напал на россиянина. По словам очевидца, злоумышленник сломал наблюдавшему за пожаром жителю нос.

В полиции сообщили, что пострадавший к ним не обращался.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции избили 16-летнего курьера. Мужчины скрутили ему руки и положили головой на капот автомобиля, после чего затолкали в салон. По словам матери россиянина, перед этим он нашел подработку через Telegram.