Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:53, 5 августа 2024Наука и техника

Российское предприятие выполнило ГОЗ за первое полугодие

Липецкий механический завод выполнил ГОЗ за первое полугодие

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Липецкий механический завод (ЛМЗ) выполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ) за первое полугодие по поставке самоходных гусеничных шасси. Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

В 2024 году предприятие приступило к серийному выпуску комплектов дополнительной защиты для бронетехники, а также расширило номенклатуру гусеничных машин для зенитных ракетных комплексов.

В июле концерн сообщил, что нарастил выпуск продукции гражданского и военного назначения в первом полугодии 2024 года.

В том же месяце «Калашников» заметил, что ЛМЗ, который выпускает гусеничные шасси для зенитных ракетных комплексов С-300ВМ и С-300В4, нарастит выпуск изделий.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован директор парка «Патриот». Вместе с ним задержан высокопоставленный генерал

      Популярный комик рассказал о зарплате в шоу на ТНТ4

      В Молдавии обвинили международные организации в игнорировании беспредела в стране

      Мирный россиянин пострадал при атаке ВСУ на три движущихся автомобиля

      Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона развитие событий на Ближнем Востоке

      Президентом Молдавии захотел стать обвинивший евреев в Холокосте историк

      Пилотов российского пассажирского самолета попытались ослепить лазером в небе

      Угрозу приостановки участия Венгрии в Шенгене из-за виз для россиян оценили

      Российское предприятие выполнило ГОЗ за первое полугодие

      Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш запросила убежище в Великобритании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше