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17:30, 5 августа 2024Спорт

Шансы россиян на участие в Паралимпийских играх в Париже оценили

Журова: спортсменов высокого уровня из РФ могут не допустить до Паралимпиады

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Участие россиян в Паралимпиаде в Париже будет зависеть от того, какие условия им предъявят, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она допустила, что спортсменов самого высокого уровня могут не допустить до состязаний.

«Судя по Олимпиаде, шансы у наших паралимпийцев принять участие в Играх небольшие. Если Международный паралимпийский комитет (МПК) будет действовать по принципу Международного олимпийского комитета (МОК), то могут решить не допускать спортсменов, у которых больше всего шансов завоевать медали», — сказала политик.

Она также добавила, что шансы россиян на участие в Паралимпийских играх будут зависеть от условий, которые выдвинет МПК, — они могут оказаться невыполнимыми.

«Надо смотреть, какие условия выставят. Мы также помним случай, когда спортсменов развернули уже прямо в Олимпийской деревне», — сказала Журова.

6 марта Паралимпийский комитет России сделал заявление об участии спортсменов в Играх. Там отметили, что спортсмены и вспомогательный персонал не примут участия в церемониях открытия и закрытия соревнований.

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