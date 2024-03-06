Паралимпийский комитет России заявил о пропуске церемонии открытия Игр-2024

ПКР заявил о пропуске спортсменами церемоний открытия и закрытия Игр-2024

Паралимпийский комитет России (ПКР) сделал заявление об участии спортсменов в летней Паралимпиаде-2024 в Париже. Оно доступно на сайте организации.

Там отметили, что спортсмены и вспомогательный персонал не примут участие в церемониях открытия и закрытия соревнований. На церемонии награждения россиян будет звучать гимн Международного паралимпийского комитета (МПК) и подниматься флаг организации. В ПКР подчеркнули, что считают это решение дискриминационным.

«Спортсмены-паралимпийцы продолжают готовиться к Играм. В настоящее время, учитывая все критерии и обстановку на сегодняшний день предварительно состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов», — говорится в заявлении.

29 сентября 2023-го МПК объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе. В 2022 году МПК отказал российским спортсменам в допуске на зимние Паралимпийские игры в Пекине. Изначально россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.