Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал Т
Сегодня
19:00 (Мск)
Енисей
Россия — Мелбет Первая лига|4-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Анна Блинкова
Завтра
17:00 (Мск)
Питон Стирнс
Торонто
Виктория Азаренко
Завтра
17:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Торонто
Анастасия Потапова
Завтра
17:00 (Мск)
Магдалена Френх
Торонто
09:24, 5 августа 2024Спорт

Сменившая гражданство российская легкоатлетка высказалась о своей национальности

Легкоатлетка Куличенко о национальности: я представляю Кипр, но я из России

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко высказалась о своей национальности. Ее слова приводит Sport24.

На вопрос иностранного журналиста она ответила: «Я представляю Кипр, но я из России. Я не собираюсь это скрывать, это очевидно. Но я ценю все, что Кипр делает для меня. Так что я невероятно благодарна ему». Спортсменка добавила, что обе страны в ее сердце и душе.

4 августа Куличенко выступила в финале Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Она показала седьмой результат. Победительницей стала украинка Ярослава Магучих.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля 2017 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

      ФСБ задержала двух религиозных деятелей за вербовку террористов

      Еще два триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх

      Нефть рекордно подешевела

      В Мали осудили Украину за неонацизм

      Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

      В Таиланде туристический автобус рухнул в озеро и попал на видео

      Стали известны подробности продвижения ВС России в Часов Яре

      Минобороны заявило об уничтожении двух немецких танков Leopard в зоне СВО

      Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше