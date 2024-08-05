Сменившая гражданство российская легкоатлетка высказалась о своей национальности

Легкоатлетка Куличенко о национальности: я представляю Кипр, но я из России

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко высказалась о своей национальности. Ее слова приводит Sport24.

На вопрос иностранного журналиста она ответила: «Я представляю Кипр, но я из России. Я не собираюсь это скрывать, это очевидно. Но я ценю все, что Кипр делает для меня. Так что я невероятно благодарна ему». Спортсменка добавила, что обе страны в ее сердце и душе.

4 августа Куличенко выступила в финале Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Она показала седьмой результат. Победительницей стала украинка Ярослава Магучих.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля 2017 года.