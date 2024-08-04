Украинка стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

Украинка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Магучих преодолела высоту 2 метра. Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс, которая также преодолела эту высоту, но потратила больше попыток. Третье место разделили украинка Ирина Геращенко и австралийка Элинор Паттерсон (обе прыгнули на 1,95 метра и превзошли соперниц по дополнительным показателям).

7 июля Магучих побила державшийся 37 лет мировой рекорд в прыжках в высоту. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она показала результат 2,10 метра.

22-летняя Магучих — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. На Олимпийских играх в Токио она стала бронзовым призером, уступив только россиянке Марии Ласицкене и Олислагерс, выступавшей до замужества под фамилией Макдермотт. Ранее украинка призвала запретить россиянам участие в международных турнирах.