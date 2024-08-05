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21:57, 5 августа 2024Спорт

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. На 29-й минуте первый мяч забил нападающий Манфред Угальде. На 40-й минуте преимущество полузащитник Данил Пруцев. На 56-й минуте Угальде сделал дубль.

Таким образом, после трех матчей «Спартак» располагается на пятом месте с шестью очками. «Крылья Советов» занимают последнее 16-е место, не набрав очков. Лидирует петербургский Зенит, в активе которого девять очков.

В следующем матче «Спартак» примет грозненский «Ахмат», а «Крылья Советов» — воронежский «Факел». Обе встречи пройдут 11 августа.

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      Анастасия Борисова
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