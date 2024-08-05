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15:17, 5 августа 2024Наука и техника

Маск пообещал дать людям «суперспособности»

Илон Маск заявил, что имплант Neuralink может дать людям суперспособности

Фото: David Swanson / Reuters

Миллиардер Илон Маск заявил, что имплант его стартапа Neuralink позволит дать людям суперспособности. Об этом предприниматель рассказал на подкасте YouTube-блогера Лекса Фридмана.

Заявив о том, что Neuralink чипировала второго пациента, Маск пообещал, что мозговые импланты изменят жизнь. «Мы дадим людям суперспособности», — отметил Илон Маск в разговоре с Фридманом.

По словам Маска, чип Neuralink может излечить некоторые неврологические расстройства и болезни, с которыми невозможно справиться традиционными способами. Также он заметил, что имплант может дать пациентам «орлиное зрение» и даже излечить от слепоты.

Также миллиардер заявил, что чипированные люди будут коммуницировать с окружающим миром иначе, чем остальные. Маск заметил, что традиционное взаимодействие с людьми и компьютерами покажется человеку «мучительно медленным» после использования импланта.

В разговоре с Лексом Фридманом Маск подтвердил, что его стартап Neuralink успешно чипировал второго человека. «Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», — заявил предприниматель.

В конце июля первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал, что эффективность работы устройства повышается. По словам Арбо, это стало возможным благодаря перенастройке чипа.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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