Маск пообещал дать людям «суперспособности»

Илон Маск заявил, что имплант Neuralink может дать людям суперспособности

Миллиардер Илон Маск заявил, что имплант его стартапа Neuralink позволит дать людям суперспособности. Об этом предприниматель рассказал на подкасте YouTube-блогера Лекса Фридмана.

Заявив о том, что Neuralink чипировала второго пациента, Маск пообещал, что мозговые импланты изменят жизнь. «Мы дадим людям суперспособности», — отметил Илон Маск в разговоре с Фридманом.

По словам Маска, чип Neuralink может излечить некоторые неврологические расстройства и болезни, с которыми невозможно справиться традиционными способами. Также он заметил, что имплант может дать пациентам «орлиное зрение» и даже излечить от слепоты.

Также миллиардер заявил, что чипированные люди будут коммуницировать с окружающим миром иначе, чем остальные. Маск заметил, что традиционное взаимодействие с людьми и компьютерами покажется человеку «мучительно медленным» после использования импланта.

В разговоре с Лексом Фридманом Маск подтвердил, что его стартап Neuralink успешно чипировал второго человека. «Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», — заявил предприниматель.

В конце июля первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал, что эффективность работы устройства повышается. По словам Арбо, это стало возможным благодаря перенастройке чипа.