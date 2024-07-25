Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:25, 25 июля 2024Наука и техника

Обладатель чипа от Neuralink оценил возможности устройства

Обладатель импланта Neuralink заявил о стабильном росте эффективности устройства

Кадр: Neuralink / YouTube

Первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал, что эффективность работы устройства повышается. Его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что спустя некоторое время после вживления показатели устройства ухудшились. Эту проблему удалось решить благодаря перенастройке чипа.

В мае Neuralink признала, что значительная часть соединяющих мозг с чипом электродов отошла. По словам Арбо, он пользуется плюс-минус 15 процентами от общего числа электродов. «Это достаточно малое количество ... и при этом сейчас я могу гораздо больше, чем в начале эксперимента, когда большее их число было в моем мозгу», — заявил пациент.

11 июля Neuralink заявил о прорыве в решении проблемы с обрывом электродов. В ходе прямой трансляции в X специалисты Neuralink рассказали, что решили эту проблему. В будущем инженеры будут размещать электроды таким образом, чтобы между мозгом и чипом не было натяжения. Также контакты будут устанавливать гораздо точнее.

Ранее Neuralink начал поиски трех новых пациентов для чипирования. При этом власти США еще не дали компании Маска разрешение на испытания.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Путин встретился с Башаром Асадом

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Травившему мать и отчима в Балашихе химикатами мужчине предъявили обвинение

      Пять человек пострадали при взрыве в российской квартире

      Названы бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон

      В пестицидах обнаружили вечные токсичные химикаты

      Россиянин побывал в трущобах Индии и описал их словами «условия жизни ужасают»

      Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

      Айтишника из Москвы обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы и краже ее наушников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше