Обладатель чипа от Neuralink оценил возможности устройства

Первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал, что эффективность работы устройства повышается. Его слова передает РИА Новости.
Он пояснил, что спустя некоторое время после вживления показатели устройства ухудшились. Эту проблему удалось решить благодаря перенастройке чипа.
В мае Neuralink признала, что значительная часть соединяющих мозг с чипом электродов отошла. По словам Арбо, он пользуется плюс-минус 15 процентами от общего числа электродов. «Это достаточно малое количество ... и при этом сейчас я могу гораздо больше, чем в начале эксперимента, когда большее их число было в моем мозгу», — заявил пациент.
11 июля Neuralink заявил о прорыве в решении проблемы с обрывом электродов. В ходе прямой трансляции в X специалисты Neuralink рассказали, что решили эту проблему. В будущем инженеры будут размещать электроды таким образом, чтобы между мозгом и чипом не было натяжения. Также контакты будут устанавливать гораздо точнее.
Ранее Neuralink начал поиски трех новых пациентов для чипирования. При этом власти США еще не дали компании Маска разрешение на испытания.