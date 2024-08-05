В приют попал котенок с четырьмя ушами

Приют штата Теннесси спас котенка с четырьмя ушами

Четырехухий котенок попал в приют американского штата Теннесси и смог помочь сотрудникам учреждения. Об этом пишет WKRN.

Сотрудники приюта True Rescue нашли необычного котенка в коробке и спасли его. Нового жильца назвали Аудио. Ему всего восемь недель. Сначала работники учреждения думали, что у котенка что-то застряло в ушах, и только потом поняли, что их просто четыре. Ветеринары отметили, что удалят дополнительные уши, только если они будут мешать животному.

Аудио привлек внимание к True Rescue в социальных сетях, и его сотрудники решили воспользоваться этим, чтобы рассказать общественности о своих проблемах. В приюте повреждены фундамент и дренажная система, поэтому здание стало часто затапливать. Один из директоров приюта Кристин Кондайт заявила, что учреждению нужно отдавать в добрые руки по 150-200 животных в месяц, чтобы продолжать спасать других котов.

По словам женщины, популярность нового котенка уже поспособствовала тому, что жители штата стали оставлять пожертвования приюту и забирать из него бездомных животных. Кондайт назвала Аудио их талисманом.

Ранее сообщалось, что из-под завалов в Нижнем Тагиле вытащили кота спустя почти сутки после взрыва: он жив, но напуган. Теперь волонтеры будут искать его хозяев.

