Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли кота спустя почти сутки после взрыва

Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли кота. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС вытащили животное из-под бетонной плиты спустя почти сутки после взрыва. Кот жив, но напуган. Известно, что питомца передали волонтерам. Они постараются найти его хозяев.
Взрыв газа на Урале произошел 1 августа. Он обрушил два подъезда — в результате оказались разрушены минимум 15 квартир. Жертвами обрушения, по последним данным, стали четыре человека. Из-под завалов спасли семь детей и восемь взрослых.
Материалы по теме:
Ранее сообщалось, что пухлый кот из Уфы, застрявший в вентиляционном отверстии и ставший мемом в интернете, обрел семью. Новая хозяйка назвала его Мэром.