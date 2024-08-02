Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли кота спустя почти сутки после взрыва

МЧС России: в Нижнем Тагиле из-под бетонной плиты спасли кота

Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли кота. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Сотрудники МЧС вытащили животное из-под бетонной плиты спустя почти сутки после взрыва. Кот жив, но напуган. Известно, что питомца передали волонтерам. Они постараются найти его хозяев.

Взрыв газа на Урале произошел 1 августа. Он обрушил два подъезда — в результате оказались разрушены минимум 15 квартир. Жертвами обрушения, по последним данным, стали четыре человека. Из-под завалов спасли семь детей и восемь взрослых.

Ранее сообщалось, что пухлый кот из Уфы, застрявший в вентиляционном отверстии и ставший мемом в интернете, обрел семью. Новая хозяйка назвала его Мэром.