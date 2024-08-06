Британский пловец-чемпион рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

Британский пловец-чемпион Пити рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию британец Адам Пити рассказал о червях, которых спортсмены обнаружили в еде в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Его слова приводит Daily Mail.

Он сообщил, что черви были обнаружены в рыбе. «Питание недостаточно хорошее для того уровня, который ожидают от спортсменов», — заявил Пити.

Британец добавил, что на ОИ-2016 и Играх-2020 питание было хорошим. В Париже, по словам Пити, за едой приходится долго стоять в очереди.

Ранее итальянский пловец Томас Чеккон сравнил уровень организации Олимпиады-2020 в Токио с Играми-2024 в Париже. По его словам, в Японии соревнования были организованы лучше. Спортсмен раскритиковал инфраструктуру в Олимпийской деревне в Париже, а именно отсутствие кондиционера и плохое качество питания.