Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
76:63
Завершен
Греция
Олимпийские игры (м)|1/4 финала
Сербия
Сегодня
15:30 (Мск)
Австралия
Олимпийские игры (м)|1/4 финала
Мальмё
Сегодня
20:00 (Мск)
ПАОК
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лилль
Сегодня
21:30 (Мск)
Фенербахче
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Твенте
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бразилия
Сегодня
22:30 (Мск)
США
Олимпийские игры (м)|1/4 финала
Египет U23
8 августа
18:00 (Мск)
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|За 3-е место
15:01, 6 августа 2024Спорт

Британский пловец-чемпион рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

Британский пловец-чемпион Пити рассказал о червях в еде в Олимпийской деревне

Фото: David Goldman / AP

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию британец Адам Пити рассказал о червях, которых спортсмены обнаружили в еде в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Его слова приводит Daily Mail.

Он сообщил, что черви были обнаружены в рыбе. «Питание недостаточно хорошее для того уровня, который ожидают от спортсменов», — заявил Пити.

Британец добавил, что на ОИ-2016 и Играх-2020 питание было хорошим. В Париже, по словам Пити, за едой приходится долго стоять в очереди.

Ранее итальянский пловец Томас Чеккон сравнил уровень организации Олимпиады-2020 в Токио с Играми-2024 в Париже. По его словам, в Японии соревнования были организованы лучше. Спортсмен раскритиковал инфраструктуру в Олимпийской деревне в Париже, а именно отсутствие кондиционера и плохое качество питания.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

      В России высказались о задержаниях в Минобороны словами «скоро камер не хватит»

      Директор парка «Патриот» обжаловал свой арест по делу о хищении

      Волочкова рассказала о совместном треке с SHAMAN

      Раскрыты подробности госпитализации Зака Эфрона при загадочных обстоятельствах

      В Госдуме прокомментировали просьбу к ОБСЕ рассмотреть факты узурпации власти Зеленским

      В России запустили серийное производство «Русака-С» с ИИ

      На Украине обвинили адвоката Порошенко в уклонении от мобилизации

      В России неожиданно подорожал попкорн

      ФСБ сорвала попытку террористической атаки со стороны ВСУ на объект в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше